Опрос: почти половина молодых пар хотят только одного ребенка

10 августа 2017 года, 12:11 |
Фото из архива "Комиинформа"

Почти половина молодых людей, состоящих в браке, хотят всего одного ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом.

В совместных исследованиях НИУ ВШЭ и РГСУ в 2015 и 2016 годах участвовали 2 тыс. человек в возрасте до 30 лет. Опрос показал, что большинство молодых людей, состоящих в браке, хотят одного ребенка (48%). О двух детях мечтают 39%, а растить трех и более малышей готовы только 13% респондентов.

Согласно результатам, большинство молодых супругов полагают, что лучше всего дошкольников воспитывать в муниципальных детсадах (53%). 17% предпочитают частный детский сад. Няню выбирают лишь 2% респондентов, а на помощь бабушек и дедушек рассчитывают 9%. Только каждый пятый (19%) полагает, что воспитывать ребенка лучше всего самим в собственной семье.

Между тем, по мнению экспертов, легче воспитывать нескольких детей. Доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал "Известиям", что когда семья останавливается на одном ребенке, то из-за избытка родительской любви он вырастает избалованным, так как не привык общаться с равными, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: семья, опрос, дети
  Рубрика: Общество
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