В лесу под Сыктывкаром потерялась и нашлась пенсионерка

10 августа 2017 года, 8:10 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

На Михайловском кордоне в поселке Краснозатонский 9 августа потерялась женщина 1945 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми от дочери пропавшей в 16.00. Пенсионерка зашла в лес у онкодиспансера.

Как пояснили "Комиинформу" в отряде, на место выехали спасатели, в составе группы находились кинолог Ирина Степанова и две породистые собаки по кличке Пуля и Марк.

Когда спасатели обошли кордон, собаки взяли след, и тут же они увидели женщину, которая двигалась в правильном направлении. Ей помогли добраться до дома, пенсионерка находилась в удовлетворительном состоянии. В лесу женщина собирала чернику.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, собаки, пенсионерка, лес, кинолог
  Рубрика: Происшествия
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