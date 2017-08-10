В лесу под Сыктывкаром потерялась и нашлась пенсионерка

На Михайловском кордоне в поселке Краснозатонский 9 августа потерялась женщина 1945 года рождения.

Сообщение о происшествии поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми от дочери пропавшей в 16.00. Пенсионерка зашла в лес у онкодиспансера.

Как пояснили "Комиинформу" в отряде, на место выехали спасатели, в составе группы находились кинолог Ирина Степанова и две породистые собаки по кличке Пуля и Марк.

Когда спасатели обошли кордон, собаки взяли след, и тут же они увидели женщину, которая двигалась в правильном направлении. Ей помогли добраться до дома, пенсионерка находилась в удовлетворительном состоянии. В лесу женщина собирала чернику.