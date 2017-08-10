Прокуратуре Воркуты необходимо дать оценку действиям должностных лиц, допустившим выброс аммиака в воздух

Ситуацию на потенциально-опасном объекте в Заполярье – ООО "ВоркутаСервисХолод" - обсудили сегодня на заседании Комиссии правительства Коми предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Представители Воркуты обратились к комиссии с предложением снять объект с учета как потенциально опасный.

Гендиректор ООО "ВоркутаСервисХолод" Андрей Первунин заявил, что в настоящий момент аммиака в энергосистеме нет, предприятие не представляет опасности, а значит, необходимости в надзоре нет. На вопрос председателя Комитета Коми ГО и ЧС Александра Бурцева о том, куда подевался аммиак, А. Первунин сообщил, что производство было остановлено в декабре 2016 года, и в течение последующих месяцев опасное вещество просто испарилось через неплотные соединения в затворной арматуре.

"Испарился весь аммиак?" - с недоверием уточнил А. Бурцев. "Весь", - подтвердил А. Первунин.

"В Воркуте работало несколько комиссий, согласно актам, в емкости находилось от 3,5 до 4,5 тонн аммиака, а вы говорите, что его нет вообще", - усомнился А. Бурцев.

К разговору подключился мэр Воркуты Игорь Гурьев, который доложил, что в 2016 году, когда происходили отключения электроэнергии и существовала реальная угроза утечки аммиака, администрация города неоднократно собирала комиссию по ЧС. Комиссией было принято решение о комплексном обследовании предприятия с участием республиканских служб. Последняя проверка, которая состоялась 5 июля, показала, что аммиака в системе нет.

На этой фразе к разговору присоединилась руководитель Роспотребнадзора Коми, главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова, которая потребовала от представителей Воркуты ответов на два вопроса: каким методом было подтверждено отсутствие аммиака и кто его проводил.

И. Гурьев пояснил, что комиссия определила отсутствие аммиака визуально по смотровым стеклам на емкостях, по отсутствию характерной изморози на трубопроводах, а также на основании измерений газосигнализатора "Комета М". В работе комиссии также принимал участие один из специалистов Роспотребнадзора по фамилии Солонко.

"По поводу непрофессиональной деятельности, выходящей за рамки его компетентности я буду разбираться, - пригрозила Л. Глушкова. - У меня на это хватит полномочий! И на вас, и на Солонко! Для всех присутствующих: специалисты Роспотребнадзора имеют компетенцию по лабораторному контролю за загрязнением продуктов питания, пищевого сырья и питьевой воды, и на этом точка".

Руководитель Роспотребнадзора Коми рассказала: учитывая ситуацию в Воркуте, к которой город был не готов, ведомство оказало помощь и 19 мая провело внеплановую выездную проверку за счет средств федерального бюджета. Было проведено измерение концентрации аммиака в воздухе на границе предприятия, прилегающей к жилой застройке, и в воздухе рабочих цехов. Концентрация аммиака на границе к жилой застройке находилась в пределах нормативов, а в цехах превышала предельно-допустимую концентрацию. Не в разы, но превышала. На основании данных фактов ведомством было возбуждено административное дело и наложен штраф на виновных.

"Проанализировав ситуацию, мы внесли предложения о том, как должны быть организованы мероприятия по защите населения от потенциальной угрозы, - продолжила она. - Аммиак - это не просто вещество, представляющее определенную опасность, это еще и взрывоопасное вещество. Мне непонятно, почему столь длительное время на территории муниципалитета существовал потенциально опасный объект, проблема все это время, по сути, была законсервирована, но никаких внятных действий, которые бы демонстрировали компетентность должностных лиц, не усматривалось? Я услышала, что на крышу вывели резиновый шланг и потихонечку стравливали аммиак, при том, что рядом находится жилая застройка. Кто-нибудь контролировал, сколько аммиака попало в воздух, скольким людям стало хуже? На мой взгляд, лица, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию ЧС на территории города, продемонстрировали абсолютно безответственное поведение.

Мне также не понятно, почему городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС не потребовала от предприятия проведения ежедневного мониторинга за концентрацией аммиака в атмосфере. Я предлагаю внести в проект решения обращение к прокуратуре Воркуты, чтобы она дала оценку событиям и, возможно, привлекла к ответственности должностных лиц, допустивших халатное отношение к своим обязанностям. Я прошу комиссию проконтролировать также, решена ли проблема. Пусть она была решена таким диким, варварским способом, но решена, и ее можно будет снять с контроля. Если это не так, вопрос необходимо оставить на контроле".

В Л. Глушкова также объяснила, каким образом можно снять объект с учета потенциально опасных. По ее словам, необходимо пригласить специализированную организацию, имеющую лицензию на право работы с аварийно-опасными химическими веществами (АХОВ), которая с помощью объективного и аттестованного метода лабораторно-инструментального контроля оценит, есть ли в емкостях и технологическом оборудовании аммиак или нет.

Республиканская КЧС рекомендовала ООО "ВоркутаСервисХолод" найти специализированное предприятие, имеющее право на проведение работ с АХОВ для официального обследования на наличие жидкого аммиака. Силами данного предприятия разработать инженерно-техническое проектное решение на проведение работ по утилизации объемов аммиака и под контролем служб его реализовать. Также предприятие обязано будет обеспечить лабораторный контроль содержания аммиака в воздухе на границе санитарно-защитной зоны. Мэрии Воркуты поручено обеспечить контроль за ходом работ.