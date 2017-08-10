Отдохнувшие в "Гренаде" дети знакомились с коми фольклором и играли в финно-угорские игры

В детском оздоровительно-образовательном центре "Гренада" завершилась этнокультурная смена "Радлун". На протяжении трех недель школьники знакомились с культурой, традициями и обрядами коми народа и других национальностей, проживающих в республике.

Радлуновцы узнавали тайны традиций северных народов, учились изготавливать поделки коми народного декоративно прикладного творчества, выпускали журнал о жизни лагеря, встречались с представителями национально-культурных автономий республики, играли в финно-угорские игры, участвовали в спектаклях по мотивам народных сказок, танцевали народные танцы. Даже названия и речевки отрядов звучали на коми языке.

В последний день смены дети и педагоги собрались на праздник, посвященный ее закрытию.

Утром прошло награждение победителей конкурса вожатского мастерства. В этом году первое место было присуждено вожатой младшего отряда "Коми ош" Вере Елфимовой. Также чествовали лучших работников смены и детей, которые победили в конкурсах.

Заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов в рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым, передал в дар библиотеке образовательного лагеря "Гренада" книги, выпущенные ведомством.

Отряды показали творческие своего пребывания в лагере. Народные танцы и песни сменяли друг друга. Под конец дети закружились на импровизированной карусели из атласных лент. Закончился дневной концерт большим орлятским кругом: положив руки друг другу на плечи, ребята пели гимн "Гренады".

Вечером состоялся заключительный концерт, на котором были представлены лучшие художественные номера, подготовленные в течение смены. Выступали на концерте не только радлуновцы, но и приглашенные профессионалы: группа "Балалайка" им С.Налимова, артисты Артемий Барсуков и Евгений Гаврилов.

В заключение концерта куратор смены Маргарита Низовцева от имени республиканского Дома дружбы народов подарила лагерю книги и поблагодарила всех участников концерта, а также педагогов и вожатых за помощь в организации этнокультурной смены.