Два автовладельца Коми лишились своих машин из-за собственной безответственности

За сутки сотрудниками территориальных подразделений МВД по Коми зафиксировано два обращения от граждан по фактам угонов принадлежащих им транспортных средств. В обоих случаях злоумышленники воспользовались беспечностью автовладельцев, которые оставили двери авто открытыми и с ключами в замках зажигания.

Так, в дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району поступило сообщение о том, что на дороге Ираель-Усть-Цильма обнаружен поврежденный автомобиль "Лада Гранта". Позже выяснилось, что машина была угнана ранее судимым за аналогичное преступление местным жителем, 1998 года рождения.

Установлено, что в ночное время молодой человек употреблял спиртные напитки, после чего целенаправленно отправился искать автомобиль, чтобы покататься. Возле одного из многоквартирных домов он обнаружил "Ладу Гранту", двери которой оказались открытыми.

Проникнув в салон автомобиля, злоумышленник воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, завел транспорт и отправился кататься. На автодороге Ираель-Усть-Цильма нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Выбравшись из машины, молодой человек решил загнать автомобиль вглубь леса, чтобы избавиться от улик. Однако колеса "Лады" были спущены и увязли в песке. Оставив разбитую машину у дороги, подозреваемый на попутке уехал домой.

Еще один факт угона зафиксирован сотрудниками ОМВД России по городу Печоре. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения без труда завладел транспортным средством "GREAT WALL HOVER 15", так как владелец иномарки оставил двери авто открытыми и с ключами в замке зажигания.

Однако подозреваемый не успел далеко уехать, и был задержан сотрудниками ГИБДД по ориентировке.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Получены признательные показания.

МВД по Республике Коми призывает автовладельцев ответственно относиться к безопасности своих транспортных средств. Выходя из автомобиля даже на непродолжительное время, стоит закрыть все двери и ставить авто на сигнализацию. Если транспортное средство оставляется на долгое время, нужно припарковать его в хорошо освещенных местах, на платных стоянках, либо местах, оборудованных видеонаблюдением.