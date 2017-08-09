В Сыктывкаре малыши попробовали крысиный яд
9 августа 2017 года, 18:17 | Сыктывкар
В Сыктывкаре троих малышей госпитализировали в Детскую клиническую республиканскую больницу с подозрением на отравление крысиным ядом.
Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, трое детей – две девочки двух и четырех лет, а также четырехлетний мальчик предположительно попробовали крысиный яд во время отдыха на даче.
"Дети поступили в педиатрическое отделение ДКРБ ночью, 23 июля, - пояснили агентству. – В течение дня за ними наблюдали. Медики проводили все необходимые процедуры. Последствий отравлений обнаружено не было. На следующий день малыши вместе с родителями вернулись домой".
Геня Джавршян
Ключевые слова: отравление крысиным ядом, ДКРБ
Рубрика: Происшествия
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