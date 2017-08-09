В Сыктывкаре малыши попробовали крысиный яд

9 августа 2017 года, 18:17 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре троих малышей госпитализировали в Детскую клиническую республиканскую больницу с подозрением на отравление крысиным ядом.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве республики, трое детей – две девочки двух и четырех лет, а также четырехлетний мальчик предположительно попробовали крысиный яд во время отдыха на даче.

"Дети поступили в педиатрическое отделение ДКРБ ночью, 23 июля, - пояснили агентству. – В течение дня за ними наблюдали. Медики проводили все необходимые процедуры. Последствий отравлений обнаружено не было. На следующий день малыши вместе с родителями вернулись домой".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: отравление крысиным ядом, ДКРБ
  Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:20 08.08.2017
Для жителей Сыктывкара начала работу школа "Здоровое питание"
17:17 07.08.2017
На всех автомобилях скорой медпомощи в Коми появился номер телефона "112"
15:41 03.08.2017
Коми готова внедрять "бережливое производство" в медучреждениях


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео