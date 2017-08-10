С 15 сентября изменятся правила входа в систему "Электронное образование". Родители смогут проверить электронные дневники своих детей через учётную запись портала Госуслуг, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметила и.о. начальника Управления образования администрации Сыктывкара Наталья Котелина, в новой системе много преимуществ. Например, если родители забудут пароль, его можно будет быстро восстановить даже без обращения в школу.

Также за школьные годы ребёнка "Госуслуги" пригодятся неоднократно: проверить успеваемость через электронный дневник, узнать предварительные результаты ЕГЭ, оформить первый загранпаспорт и записаться к врачу.

Если в семье ожидается пополнение, тогда портал позволит оформить регистрацию рождения или встать в электронную очередь в детский сад, не выходя из дома. Зарегистрировавшись на портале Госуслуг, родители школьников открывают для себя множество возможностей для оперативного решения вопросов успеваемости ребенка и других задач, в частности, получения справок, отслеживания статуса электронных заявлений, оплаты госуслуг и так далее.

Как получить подтвержденную учетную запись? Необходимо зайти и зарегистрироваться на gosuslugi.ru, ввести паспортные данные и СНИЛС и дождаться результата автоматической проверки данных. После этого зайти в один из Центров обслуживания, чтобы там подтвердить вашу личность.

Центры обслуживания находятся рядом с домом, а сама процедура занимает меньше 15 минут. Необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Если вы еще не зарегистрировались, то вас моментально зарегистрируют на месте и сразу подтвердят учетную запись.

*** Перечень Центров обслуживания на территории МО ГО "Сыктывкар":

Центр "Мои Документы", ул. Горького, д. 2/1

Центр "Мои Документы", ул. Орджоникидзе, д. 50

Центр "Мои Документы", ул. Морозова, д. 167

Офис "Мои Документы" ул. Сысольское шоссе, д. 1/3, (1 подъезд справа, 1 этаж)

Офис "Мои Документы" п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13

Офис "Мои Документы", п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, д. 12

Центр "Мои Документы" ул. Комарова д.8, Эжвинский район

Офис "Мои Документы" ул. Бумажников д.45, Эжвинский район

Офис "Мои Документы" ул. Славы д.1, Эжвинский район

Центр "Мои Документы", ул. Ухтинское шоссе, д. 2., левое крыло, 5 этаж, каб. 501, Эжвинский район