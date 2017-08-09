На интинских болотах - небывалый урожай морошки

В этом году на болотах под Интой - небывалый урожай морошки. Об этом "Комиинформу" рассказали интинцы, любители "тихой охоты" за северным деликатесом.

По словам читательницы Натальи Каневой, в прошлые выходные за несколько часов ей удалось собрать 12 литров ягод. При этом, отметила женщина, морошки под Интой не было уже несколько лет.

Ученые Коми научного центра поясняют: морошка очень любит тело и сухость. Ее урожайность зависит от весеннего периода, когда это растение еще только цветет.

Как уточнила заведующая лабораторией геоботаники КНЦ УрО РАН Елена Патова, урожай получается богатым, если ранней весной, когда еще только связываются плоды, тепло, солнечно, рано сходит снег и практически нет влажности и дождей.

Особо показательны обычно май и начало июня.

"Лето в Инте в этом году было таким же теплым, как и в Воркуте. Поэтому такому урожаю как раз все и поспособствовало", - добавила собеседница.

Кроме того, на богатый урожай повлиял "период передышки" северного растения, который протекал несколько лет, как об этом и говорят интинцы.

Морошка успела за это время набрать силу и в этом году дать сильные плоды.