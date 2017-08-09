Пенсионерка из Сыктывкара продвигает проект полезного туризма по селам Коми

Социально-полезный сельский туризм предлагает наладить в республике активистка проекта "Третий возраст" Людмила Вишневецкая. О своей идее она рассказывала и в Республиканской общественной приемной главы Коми, и в Центре инноваций социальной сферы. Выслушал ее и корреспондент "Комиинформа".

"Мы стали ездить по селам и почувствовали, что мы там нужны. Многие там говорят, что раньше к ним артисты заезжали, представители власти. А сейчас о них забыли. Почувствовав это внимание, я стала ездить по селам, используя проездной. В некоторых селах оставалась на ночь. Раньше так было везде: можно было переночевать в определенном доме. Сейчас такое практикуется в Усть-Куломском районе", - рассказала Л.Вишневецкая.

Сельский туризм она представляет как сотрудничество города с селом. Пенсионерка стремится вовлечь в свой проект как можно больше людей

"Разве не интересно узнать, как люди живут в Додзе? Как работает клуб, какие достопримечательности есть? Посмотреть на очень старое дерево, которое там растет? Как выглядит Вычегда в этом месте? Мало людей, которые интересуются, как живет Республика Коми", - заметила активистка.

Л.Вишневецкая предлагает организовать группу людей, которым было бы интересно ездить и помогать селам.

"Например, мы можем взять с собой анонимных алкоголиков. Мы так ездили под Додзь. И люди были очень рады, потому что пьянство на селе – большая проблема. И те, кто избавился от этой привычки, постарались поговорить с теми, кто страдает этой болезнью, оздоровить их", - делится планами Л.Вишневецкая.

Можно было бы привлечь к таким путешествиям и социальные службы, и научных работников, ведь в селах нуждаются в интересных знаниях о науке. То есть туристы могли бы быть не только потребителями услуг, но и давать что-то взамен, приносить пользу. Вплоть до того, чтобы убрать маленький участок борщевика. Взамен местные жители предоставляли бы питание и ночлег.

"Мы поехали бы на автобусе в Ыб, прошли бы через Разгорт, Гарью и зашли бы в Пажгу. Дорога там очень хорошая, есть где остановиться, посмотреть достопримечательности, заглянуть в мастерскую, где практикуют народные ремесла", - рассказала об одном из возможных маршрутов путешественница.

Серьезных затрат ее проект не требует. Единственное – нужна поддержка в оплате дороги. Сама она как пенсионер пользуется льготными талонами. И просит правительство предоставить им определенное количество проездных, чтобы они могли добраться на автобусе до места и обратно.