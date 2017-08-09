Союз писателей Коми оказывает поддержку начинающим авторам

В городах и районах республики организуются семинары, на которых начинающие писатели и поэты могут получить советы от мэтров литературы. Очередной такой семинар впервые состоялся в Ижме.

В районной библиотеке члены Союза писателей России из Сыктывкара – Алексей Попов, Александр Суворов и Елена Афанасьева - встретились с начинающими авторами Ижемского района.

Разделившись на три группы – авторы, пишущие на коми и русском языках, а также молодые авторы - участники семинара вместе с наставниками обсудили плюсы и минусы своих произведений. Руководители групп дали профессиональный анализ и оценку работам начинающих авторов, раскрыли интересные литературные находки и подходы к показу образов.

По словам Александра Суворова, нынешний пример литературного общения наглядно доказал свою необходимость и пользу. "Разговор шёл серьёзный, требования к произведениям соответствовали высокой планке, которую с самого начала задали участникам семинара, общее понимание поставленной цели было достигнуто. А цель состояла в том, чтобы и ижемские поэты и писатели встроились в республиканский литературный процесс, чтобы их произведения появились на страницах больших журналов, чтобы, в конце концов, увидели свет их книги", - поделился А. Суворов.

Как пояснила Елена Афанасьева, подобные семинары прошли уже в более, чем десяти муниципалитетах республики. "Мы выявляем начинающих авторов по итогам ежегодного конкурса "Выль нимъяс" ("Новые имена"), а также среди участников Литературного университета юных филологов. На семинарах мы даем им толчок к развитию, и при упорной работе над чистым листом литературные результаты не заставят себя ждать. Мы продолжим проведение выездных семинаров", - рассказала Е. Афанасьева.

Семинар в Ижме состоялся по инициативе Управления культуры, Ижемской межпоселенческой библиотеки при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.

"Союз писателей Республики Коми является нашим постоянным партнером по сохранению и развитию государственных языков республики в литературном творчестве. Стали традиционными наши совместные многолетние проекты: литературные конкурсы "Выль нимъяс", "Эзысь борд" (Серебряное крыло) и "Лучшая книга года". Свою значимость подтвердил и ежегодный республиканский семинар для молодых писателей и поэтов, чередуемый для пишущих на коми и русском языках. Осенью этого года в Сыктывкаре на семинаре оттачивать свое мастерство будет молодежь, пишущая на русском", - отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.