Из Сыктывкара в Емву будет курсировать новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут "Сыктывкар-Емва-Сыктывкар" запускает сегодня компания "Комиавтотранс".
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе предприятия, стоимость проезда составит 300 рублей.
"О жителей города Емва Княжпогостского района поступило много просьб о запуске нового маршрута, - пояснили агентству. - Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми провело конкурс, по итогам которого мы выиграли этот лот".
Билеты можно можно приобрести как в пунктах продаж, так и онлайн.
*** Время отправления из Сыктывкара:
12:00 / 17:45 (Городской автовокзал, ул. Морозова, д. 202)
12:10 / 17:55 (Железнодорожный вокзал, ул. Морозова, д. 1)
Время отправления из Емвы:
14:30 / 20:15 (Железнодорожный вокзал, ул. Гущина, д. 1)
Геня Джавршян
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