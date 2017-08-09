Из Сыктывкара в Емву будет курсировать новый автобусный маршрут

9 августа 2017 года, 11:01 | Княжпогостский, Сыктывкар

Новый автобусный маршрут "Сыктывкар-Емва-Сыктывкар" запускает сегодня компания "Комиавтотранс".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе предприятия, стоимость проезда составит 300 рублей.

"О жителей города Емва Княжпогостского района поступило много просьб о запуске нового маршрута, - пояснили агентству. - Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми провело конкурс, по итогам которого мы выиграли этот лот".

Билеты можно можно приобрести как в пунктах продаж, так и онлайн.

*** Время отправления из Сыктывкара:

12:00 / 17:45 (Городской автовокзал, ул. Морозова, д. 202)
12:10 / 17:55 (Железнодорожный вокзал, ул. Морозова, д. 1)

Время отправления из Емвы:
14:30 / 20:15 (Железнодорожный вокзал, ул. Гущина, д. 1)

Геня Джавршян

  Ключевые слова: новый автобусный маршрут Сыктывкар-Емва-Сыктывкар
  Рубрика: Экономика
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