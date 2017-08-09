В Воркуте отопительный сезон планируется возобновить на неделю раньше запланированного срока.

8 августа в мэрии Воркуты прошло совещание, на котором руководитель администрации Игорь Гурьев заслушал информацию от теплоэнергетиков и УК о готовности котельного оборудования, сетей и МКД к досрочному старту отопительного сезона.

По словам мэра, в Воркуте на протяжении пяти дней установилась низкая уличная температура, отчего он потребовал от коммунальщиков сделать все возможное, чтобы официально начать отопительный сезон раньше запланированного срока. Напомним, традиционно тепло в Воркуте подавали ко Дню шахтера 25-26 августа. В этот раз заполнение систем теплоснабжения планируется на неделю раньше – в четверг 17 августа.

Подать тепло в дома и учреждения раньше 17 августа не позволяет продолжающаяся ремонтная кампания МУП "Северные тепловые сети", которое согласно графику должны были завершить работы на сетях именно ко Дню шахтера. По словам директора предприятия Павла Феоктистова, магистральные сети будут готовы к запуску 15-16 августа. По квартальным сетям работы будут продолжаться до октября и локально. При этом время отключения тепла в отдельных домах не будет превышать восьми часов.

Руководство управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд и ООО "Воркутинские ТЭЦ" также заявили о готовности к запуску 17 августа. Чуть дольше ремонтные работы будут продолжаться на котельных в поселке Елецком и мкр. Советском (до 25 августа), сообщает пресс-служба мэрии.