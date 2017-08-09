Расходы на диспансеризацию россиян выросли на 20%

9 августа 2017 года, 13:02 |
Фото из архива "Комиинформа"

Диспансеризация россиян в первом полугодии обошлась бюджету на 20% дороже, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), за первую половину 2017 года на эти мероприятия было потрачено 17,3 млрд рублей, а в прошлом году за тот же период — 14,6 млрд рублей.

При этом число прошедших диспансеризацию граждан России увеличилось на 6%. Специалисты считают, что причина удорожания — в возросшем качестве оказания медицинских услуг.

В первом полугодии 2017 года в среднем на одного россиянина было потрачено более 1650 рублей, а в прошлом году — 1500 рублей.

Программа диспансеризации стартовала в России в 2013 году. Регулярный медосмотр граждане должны проходить начиная с 21 года с периодичностью раз в три года в поликлиниках по месту прикрепления, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: диспансеризация
  Рубрика: Общество
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