Коллекторы взыщут с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКУ

9 августа 2017 года, 9:50 |
Фото из архива "Комиинформа"

Коллекторы намерены взыскать с граждан России около 20 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. По данным Минстроя, задолженность за "коммуналку" сегодня составляет 1 трлн рублей, из которых долги граждан — 645 млрд рублей.

По данным компании "Секвойя кредит консолидейшн", в работе у профессиональных взыскателей сейчас находится 3% от общей задолженности населения за ЖКУ, пишут "Известия".

Как рассказал гендиректор компании ЮВС Сергей Шпетер, управляющие компании, как правило, передают коллекторам просрочку по платежам ЖКХ сроком два-три года. Эксперт уточнил, что эффективность взыскания таких долгов на досудебной стадии находится в диапазоне 5–10%, на судебной — 15–20%. По его прогнозам, через три года в работе профвзыскателей будет находиться 5–6% от задолженности россиян за "коммуналку".

Комиинформ

  Ключевые слова: ЖКХ, долги
  Рубрика: Общество
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