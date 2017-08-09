Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии генерал-полковником Сергеем Захаркиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов исполнительной власти по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Республики Коми.

Сергей Гапликов отметил, что между руководством региона и Управлением Росгвардии по Республике Коми выстроены деловые взаимоотношения: "Контакты со службой у нас налажены, текущие вопросы оперативного характера обсуждаем еженедельно, периодически встречаемся с личным составом. В рамках своей компетенции руководство республики готово оказывать всестороннюю поддержку подразделениям Росгвардии".

Встреча прошла в рамках рабочего визита командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации в Сыктывкар, он проверил расположения в городе подразделений Росгвардии. Также генерал-полковник Сергей Захаркин отметил необходимость взаимодействия Росгвардии и полиции по обеспечению общественной безопасности в рамках возложенных на Росгвардию задач, сообщает пресс-служба главы РК.