Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии

9 августа 2017 года, 9:04 |
фото rkomi.ru

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии генерал-полковником Сергеем Захаркиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов исполнительной власти по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Республики Коми.

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Сергей Гапликов отметил, что между руководством региона и Управлением Росгвардии по Республике Коми выстроены деловые взаимоотношения: "Контакты со службой у нас налажены, текущие вопросы оперативного характера обсуждаем еженедельно, периодически встречаемся с личным составом. В рамках своей компетенции руководство республики готово оказывать всестороннюю поддержку подразделениям Росгвардии".

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Встреча прошла в рамках рабочего визита командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации в Сыктывкар, он проверил расположения в городе подразделений Росгвардии. Также генерал-полковник Сергей Захаркин отметил необходимость взаимодействия Росгвардии и полиции по обеспечению общественной безопасности в рамках возложенных на Росгвардию задач, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: Росгвардия
  Рубрика: Политика
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