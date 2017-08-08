В Сыктывкаре хоккеисты "Строителя" помогли благоустроить территорию детского сада №43

Сыктывкарская хоккейная команда "Строитель" помогла благоустроить территорию детского сада №43. Спортсмены прибыли в детский сад сразу после тренировки. Сопровождали команду президент клуба Константин Агафонов, главный тренер "Строителя" Павел Франц и тренер Александр Мальцев.

Получив от руководства детского сада № 43 задания, хоккеисты приступили к работе.

В комментарии "Комиинформу" президент клуба "Строитель" Константин Агафонов рассказал, что в рамках реализации социальных проектов Минспорта Коми и договоренности с мэром Сыктывкара Валерием Козловым, клуб оказывает городу благотворительную поддержку.

"Это уже второй детский сад, в благоустройстве которого мы принимаем участие, - пояснил он. – Наши спортсмены помогают вынести габаритные стройматериалы из помещений детского сада после летнего ремонта, а также участвуют в благоустройстве территории, чтобы дети чувствовали себя здесь комфортно и уютно. Отмечу, что на призыв о помощи откликнулась без исключения вся команда и тренерский состав".

В беседе с корреспондентом агентства директор детского сада Юлия Смирнова рассказала, какие именно работы предстоит выполнить спортсменам.

Одной из наиболее сложных задач стало благоустройство новой детской площадки, построенной в этом году. Эту площадку необходимо было выровнять, чтобы она не представляла опасности для детей. С этой задачей женскому коллективу детского сада без мужской помощи было бы сложно справиться.

Кроме того, выносливых хоккеистов попросили вынести тяжелую фанеру и вкопать столбы будущего ограждения новой заасфальтированной спортплощадки от прогулочной территории.

Разбившись на группы, они достаточно быстро справились с поставленными задачами.

"После того, как столбы будут установлены, мы обустроим по периметру спортплощадки ограждение с флажками. Мы очень благодарны команде "Строитель" за ту помощь, которую они нам оказывают. Коллектив в детском саду преимущественно женский, поэтому время от времени мужская помощь нам просто необходима".