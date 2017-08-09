Две хоккеистки из Ухты в составе молодежной сборной России сразятся со сверстницами из Канады

Нападающий ухтинской хоккейной команды "Арктик-Университет" Диана Жалимова и ее одноклубница Алина Орлова в составе женской молодежной сборной России готовятся к выставочным матчам со сверстницами из Канады, куда они отправились 6 августа.

"Для девчонок эти встречи очень полезны, поскольку это отличная возможность получить незаменимый опыт в играх с североамериканскими клубами, чтобы уже на молодежном чемпионате мира выходить, играть с ними на равных и побеждать", - передает слова главного тренера женской молодежной сборной Евгения Бобарико пресс-служба Федерации хоккея России.

Капитаном молодежной сборной была выбрана защитник ЖХК "Арктик-Университет" Алина Орлова. Впервые она играла против Канады на прошлом молодежном чемпионате мира.

"Игроки у них мастеровитые, быстрые, просто так на лед не выйдешь – надо работать: канадки шустрые, играют на маленькой площадке в очень быстрый хоккей, и наша игра должна быть такой же! С ними надо будет играть в быстрый хоккей. Они быстрые, коробка маленькая – за счет этого быстрые смены, игра должна быть такой же", - уверена А.Орлова.