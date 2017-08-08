В Вуктыле водитель КамАЗа вмешался в работу тахографа, чтобы украсть 800 литров топлива

8 августа 2017 года, 19:34 | Вуктыл
Фото из архива "Комиинформа"

В Вуктыле осужден водитель организации за вмешательство в работу тахографа автомашины и хищение дизельного топлива.

Свыше 800 литров дизтоплива удалось похитить водителю КамАЗа в результате искажения сведений о скорости и пробеге автомашины.

Вуктыльский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ), а также присвоении (ч. 1 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что в июле – августе 2015 года водитель Вуктыльской автоколонны Управления технологического транспорта и специальной техники ООО "Газпром трансгаз Ухта" на территории Вуктыльского района неоднократно путем подключения к тахографу неустановленного электронного устройства, имитирующего электрические импульсы, совершал модификацию компьютерной информации, хранящейся в тахографе автомобиля КамАЗ. Подобным образом он завысил фактические сведения о скорости движения и пробеге автомобиля. После этого водитель совершил хищение дизельного топлива в количестве 818,5 литра, принадлежащего организации, причинив ущерб на сумму более 21 тыс. руб.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным по каждому эпизоду предъявленного обвинения. Осужденному назначено окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Также в пользу организации с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: тахограф, кража
  Рубрика: Право
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