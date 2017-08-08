В "Коми тепловой компании" началась проверка Минстроя региона

В АО "Коми тепловая компания" и в ее филиалах в районах началась комплексная проверка республиканским Минстроем в части соответствия плановых затрат, учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги, фактически понесенным расходам, правомерности применения указанных тарифов и по другим параметрам, отражающим финансово-хозяйственную деятельность крупнейшего госпредприятия в сфере ЖКХ региона.

Как сообщила "Комиинформу" начальник управления регулирования цен (тарифов) профильного ведомства Анна Тюрнина, плановая проверка началась в августе текущего года. Она охватывает головной региональный офис компании в Сыктывкаре, а также филиалы в Ухте, Корткеросском, Койгородском, Усть-Куломском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Ижемском и Усть-Цилемском районах.

"Наша задача – проверить деятельность КТК с первого января 2014 года по первое августа текущего года в части соблюдения требований законодательства в сфере государственного тарифного регулирования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для этого будет изучена соответствующая первичная документация компании и ее филиалов, и дана оценка представленных компанией в тарифной заявке плановых затрат и фактически понесенных расходов на предмет их достоверности и обоснованности. Кроме того, проверка будет касаться правомерности применения тарифов на коммунальные ресурсы", - пояснила представитель министерства.

Уполномоченные специалисты Минстроя проверят также исполнение программы энергосбережения, которая реализуется внутри холдинга КТК, а также – использование инвестиционных ресурсов, соблюдение стандартов раскрытия информации о своей деятельности и другие параметры, учитываемые при государственном регулировании цен (тарифов) для предприятий сферы ЖКХ.

"В случае выявления нарушений в части применения установленных Минстроем РК тарифов будут выданы предписания об их устранении в формате перерасчетов потребителям. Если же будет подтверждено расхождение заявленных плановых затрат и фактически понесенных расходов на осуществление регулируемых видов деятельности, то соответствующие экономически не обоснованные расходы предприятия будут исключены при утверждении Минстроем тарифов КТК на последующие периоды регулирования", - уточнила Анна Тюрнина.