Мэрия Сыктывкара подготовила ко Дню республики интерактивные развлечения для детей

8 августа 2017 года, 15:05 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Мэрия Сыктывкара подготовила спортивно-развлекательную программу для взрослых и детей в День республики. О плане мероприятий сегодня на общегородской планерке рассказала заместитель начальника управления культуры администрации муниципалитета Светлана Туркина.

22 августа в ледовом дворце "Северная Олимпия" состоится турнир по хоккею с шайбой, посвященный праздничной дате, а на арене крытого катка в Эжве пройдут показательные выступления воспитанников спортшколы.

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Музыкально-развлекательные программы для детей начнут свою работу на площадке под часами в 12.00. На Стефановской площади за памятником Ленину пройдет межрегиональный молодежный этнофестиваль "Диалог культур".

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На аллеях площади будут работать ярмарка городского хенд-мэйда и анимационные спортивные программы. У здания Госсовета Коми установят сцену, где в 16:00 начнется праздничный концерт с участием эстрадных коллективов города и региона, а также участников проекта "Поющий Север".

В 20:00 на сцене выступит гость праздника – группа "Ottawan". В 21:00 сыктывкарцы увидят праздничный салют.

Кроме того, в течение дня на территории ТЦ "Июнь" будет работать Выставка достижений народного хозяйства.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: спортивно-развлекательные мероприятия, день республики
  Рубрика: Общество
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