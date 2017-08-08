В Сыктывкаре началась приемка школ и детских садов

8 августа 2017 года, 14:38 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре стартовала приемка школ и детских садов к новому учебному сезону. О ходе приемки на общегородской планерке в администрации Сыктывкара мэру Валерию Козлову доложили представители управления образования и дошкольного образования муниципалитета.

По словам заместителя начальника управления образования администрации Натальи Котелиной, по состоянию на 7 августа приняты десять учреждений, в том числе шесть школ и четыре детских сада.

"Приемка продолжается, сегодня будет принято еще четыре школы, - сообщила она. – Комиссия обращает внимание на качество проведенных ремонтов, а также работу с надзорными органами. На особом контроле находится вопрос по подготовке школ к отопительному сезону".

Начальник управления дошкольного образования Тамара Горбунова сообщила, что ведомством принято уже 35 детских садов.

"В принятых учреждениях отсутствуют замечания надзорных органов, обеспечена комплексная безопасность детей, заполнены паспорта безопасности, - пояснила она. – Во всех детских садах установлены системы видеонаблюдения. Начался процесс оформления актов готовности к зиме. В детских садах Эжвинского района акты уже подписаны, в городе работа будет завершена к 1 сентября".

Выслушав доклады, Валерий Козлов отметил, что в администрацию обращаются депутаты города и Госсовета Коми с просьбой включить их в приемные комиссии в своих избирательных округах.

"Берите с собой представителей депутатского корпуса, чтобы процедура приемки была максимально открытой, и они могли проверить качество проведенных ремонтных работ в этом году", - порекомендовал мэр Сыктывкара подчиненным.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: приемка школ, детских садов, Сыктывкар, администрация, дети
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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