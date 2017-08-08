Алёна Данилова из Сыктывкара завоевывает свое место в модельном бизнесе Китая

8 августа 2017 года, 14:05 | Сыктывкар
Фото из архива А.Даниловой

Уроженка Сыктывкара Алёна Данилова уже на протяжении нескольких месяцев участвует в национальном конкурсе красоты. В этом не было бы ничего необычного, но конкурс организован и проходит в Китае. И участвуют в нем представители разных стран. О жизни модели в Поднебесной сыктывкарка рассказала "Комиинформу".

Изначально девушка уехала в Китай работать в отеле рецепшиоинистом, а не моделью. Проработав там десять месяцев, она поняла, что такого рода работа ей надоела. И тут ее пригласили поучаствовать в местном конкурсе красоты.

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"Думала, что будет просто небольшой конкурс, но, как оказалось, мероприятие серьезное. После первого тура предупредили, что будет несколько этапов и вот уже в течение нескольких месяцев я в нем участвую. Я никогда не работала моделью, но, к своему удивлению, прохожу в следующие туры", - призналась А.Данилова.

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Конкурс проводится несколько лет подряд. Китайцы всячески пытаются сделать его интернациональным и приглашают к участию европейцев. Среди конкурентов Алёны - девушки из Украины, Франции и других стран.

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"Каждый тур представляет собой что-то новое и интересное. В последний раз нас возили на фотосессию в горы в провинции Сычуань, близь города Ченгду, где я, собственно, и живу", - рассказала А.Данилова.

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Интересно, что между фотосессиями девушка работает учителем английского языка. Но, как утверждает, если все сложится с конкурсом, то она готова стать профессиональной моделью.

Илья Баканов

  Ключевые слова: мода, конкурс, китай, Сыктывкар, заграница
  Рубрика: Общество
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