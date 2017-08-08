В Сыктывкаре завершается программа переселения из ветхого и аварийного жилья

8 августа 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Мэрия Сыктывкара завершает третий и четвертый этапы республиканской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом на брифинге по итогам общегородской планерки сегодня сообщил руководитель администрации столицы Коми Валерий Козлов.

По его словам, в рамках третьего этапа в Сыктывкаре должны были построить четыре дома. Два уже сданы в эксплуатацию, остались третий и четвертый дома, куда будут переселены 86 семей.

"Готовность третьего, 42-квартирного дома, составляет 99%, - отметил В. Козлов. – Ключи от квартир будут переданы будущим жильцам после того, как в августе будет завершено асфальтирование дворовой территории. Некоторые жильцы уже осмотрели квартиры, замечаний у них нет".

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Готовность четвертого, 44-квартирного дома, составляет 86%. На объекте работают не менее 40 рабочих. Руководитель администрации Сыктывкара констатировал, что сдача дома в срок потребует больших усилий от подрядной организации.

"Увы, из-за федерального закона № 44 конкурсы зачастую выигрывают организации, не располагающие достаточным количеством финансовых ресурсов и техники, - пояснил он. – Объект находится на особом контроле мэрии. В ближайшие несколько месяцев он будет сдан в эксплуатацию".

В рамках четвертого, завершающего этапа республиканской программы переселения, администрацией муниципалитета было принято решение о покупке 44 квартир у добросовестных застройщиков, тем более, что в Сыктывкаре рынок жилья сейчас насыщен предложениями.

"Квартиры приобретены и уже оформлены в собственность муниципалитета, - рассказал В. Козлов. – В настоящий момент мы показываем жилье людям, до конца августа они смогут заселиться".

Мэр столицы Коми добавил, что несколько квартир были приобретены в Эжвинском районе, однако отказов от горожан, не желающих переезжать, в администрацию не поступало. Кроме того, в ходе третьего этапа две квартиры были специально построены для людей с особыми потребностями здоровья, в ходе четвертого – одна квартира. Такое жилье оборудовано с учетом особых потребностей и имеет отдельный вход.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: республиканская программа переселениях из ветхого и аварийного жилья
  Рубрика: Экономика
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