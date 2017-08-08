До конца года "Комиэнерго" инвестирует в развитие электросетевого комплекса Коми более двух миллиардов рублей

8 августа 2017 года, 10:57 | Воркута
Фото Комиэнерго

Инвестиционная программа филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" на 2017 год сформирована в размере 2 млрд. 96 млн. рублей, и направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей республики при сокращении потерь электроэнергии и снижении эксплуатационных затрат. По итогам первого полугодия 2017 г. филиал "Комиэнерго" инвестировал в развитие электросетевого комплекса 333 млн. рублей. Что составляет 171% от плана первого полугодия.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства филиала и плата за технологическое присоединение.

На реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов филиал направил 176,2 млн. руб., на новое строительство – 156,3 млн. руб. В том числе на реализацию мероприятий по технологическому присоединению потребителей к сетям – 202 млн. руб., включая 61 млн. руб. – на подключение льготной категории потребителей.

За 6 месяцев 2017 г. введено в эксплуатацию 62 км линий электропередачи и 5 МВА трансформаторной мощности, выполнены работы по расширению более 78 га просек линий 110 кВ.

В числе крупных проектов, реализация которых близка к завершению – строительство воздушной линии 110 кВ от Сосногорской ТЭЦ до подстанции 110/35/6 кВ "Верховье" в Ухтинском и Сосногорском районах республики. Это часть крупного инвестиционного проекта, реализация которого позволит осуществить технологическое присоединение объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" к электрическим сетям. В 3 квартале 2017 ожидается ввод объекта в эксплуатацию.

В июне 2017 года Комиэнерго приступило к строительству подстанции 110/10 кВ "Ольховей" и воздушной линии 10 кВ в Интинском районе. Реализация крупного инвестиционного проекта позволит осуществить технологическое присоединение двух компрессорных станций системы магистральных газопроводов "Бованенково-Ухта" ЗАО "Ямалгазинвест" к электрическим сетям филиала.

Завершены торговые процедуры по выбору подрядных организаций для строительства линии 110 кВ и строительства подстанции 110 кВ "Синега" в Воркуте для обеспечения объектов ОАО "Воркутауголь". Начало реализации проекта намечено на 3 квартал.

Напомним, инвестиционная программа 2016 года выполнена в размере 1 млрд. 807 млн. рублей.

Комиинформ

  Ключевые слова: комиэнерго
  Рубрика: Экономика
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