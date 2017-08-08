Пожары за сутки в Коми: в Сыктывкаре неизвестные подожгли автомобиль, в Троицко-Печорске сгорел жилой дом

За сутки в республике произошло два пожара: в столице Коми огонь повредил личный транспорт, в Троицко-Печорском районе сгорел жилой дом.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе МЧС по региону, в 23:09 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в частном одноэтажном жилом доме. Пожарные подразделения прибыли на улицу Кирова через семь минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны - республиканской и федеральной.

Пожар удалось ликвидировать 8 августа в 2:01 на площади 96 кв. м. Погибших и пострадавших нет. ъ

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны владельца дома.

В 00:38 минут 8 августа в Сыктывкаре по улице Кутузова возле дома №18 загорелся автомобиль "Ауди". Пожарные прибыли на место через две минуты.

В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 00:52 минуты на площади 4 кв. м.

Огонь повредил моторный отсек автомобиля. Виновное лицо сейчас устанавливается. Предварительной причиной инцидента стал поджог.