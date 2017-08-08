Под Ухтой не поделили дорогу Daewoo Nexia и Chery

8 августа 2017 года, 9:49 | Ухта
Фото ГИБДД

Вчера днем под Ухтой не поделили дорогу Daewoo Nexia и Chery. ДТП зафиксировано в 15:42, сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции.

Водитель 1988-го года рождения, управляя личной Daewoo, двигался по улице Ветлосяновская со стороны поселка Ветлосян.

Поворачивая налево на третьем километре автодороги Ухта - Дальний, он не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Chery, за рулем которой находился водитель 1960-го года рождения.

В ДТП пострадала пассажир Daewoo - девушка 1990-го года рождения, получившая в аварии закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб мягких тканей головы.

Госпитализация ей не потребовалась. Известно, что в момент ДТП пассажир была пристегнута ремнем безопасности. Находилась спереди справа.

Водитель этого авто в течение года на территории РК к административной ответственности привлекался дважды. Водитель Chery - один раз.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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