На автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск столкнулись две "Лады"

Вчера в Корткеросском районе Коми столкнулись две "Лады". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. ДТП произошло в 23:40.

Водитель 1957-го года рождения двигался на личной "ВАЗ-212140" по автодороге Сыктывкар – Троицко-Печорск со стороны столицы Коми.

При повороте налево, к Визябожу, он не предоставил преимущества в движении, в результате чего произошло столкновение с "ВАЗ-211004", за рулем которой находился водитель 1998-го года рождения. После аварии вторая машина съехала в кювет.

В ДТП - трое пострадавших. У пассажира "ВАЗ-212140" 1957-го года рождения - автотравма, травма грудной клетки, переломы ребер, а также ушибы.

Пассажир "ВАЗ-211004" - девушка 1995-го года рождения получила ушибы, пассажир этого же автомобиля - молодой человек 1998-го года - ушибы, ссадины, рваные раны.

Водитель "ВАЗ-212140" в течение года на территории региона семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За рулем с 1998-го года.