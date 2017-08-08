В Печоре неподалеку от детского сада обнаружили разлитую ртуть

В Печоре возле жилого дома по улице Ленина разлилась ртуть. Дворник обнаружил разбитый прибор поздно вечером 7 августа. Об этом он сообщил в полицию, которая направила сообщение в управление ГО и ЧС. Неподалеку от места происшествия располагается детский сад.

Сотрудники Печорского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми с девяти до одиннадцати вечера проводили работы по демеркуризации, специально для этого поставив возле мусорки осветительный прибор. Как пояснили в отряде, находка представляла собой две металлические коробки с двумя колбами, одна из стеклянных емкостей оказалась разбита. Возле нее находились шарики ртути.

Определить, что это был за прибор, на месте не удалось. Выяснением обстоятельств занялась полиция.