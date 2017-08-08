В Печоре неподалеку от детского сада обнаружили разлитую ртуть

8 августа 2017 года, 9:16 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Печоре возле жилого дома по улице Ленина разлилась ртуть. Дворник обнаружил разбитый прибор поздно вечером 7 августа. Об этом он сообщил в полицию, которая направила сообщение в управление ГО и ЧС. Неподалеку от места происшествия располагается детский сад.

Сотрудники Печорского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми с девяти до одиннадцати вечера проводили работы по демеркуризации, специально для этого поставив возле мусорки осветительный прибор. Как пояснили в отряде, находка представляла собой две металлические коробки с двумя колбами, одна из стеклянных емкостей оказалась разбита. Возле нее находились шарики ртути.

Определить, что это был за прибор, на месте не удалось. Выяснением обстоятельств занялась полиция.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: спас-коми, ртуть, Печора
  Рубрика: Происшествия
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