Глава Коми обсудил вопросы безопасности с силовиками

7 августа 2017 года, 17:39 |
Фото из архива "Комиинформа"

Глава Республики Коми провёл ряд рабочих встреч с руководителями правоохранительных органов региона - начальником Управления федеральной службы безопасности России по Республике Коми Сергеем Демьянишниковым, прокурором Республики Коми Сергеем Бажутовым, министром внутренних дел по Республике Коми Виктором Половниковым.

В ходе встречи поднимались вопросы охраны правопорядка и безопасности граждан, соблюдения и защиты их прав, профилактики преступности, противодействия коррупции и другие значимые темы, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Комиинформ

  Ключевые слова: безопасность
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:03 07.08.2017
Полицейские Усинска проводят проверку по факту мошенничества при продаже дачи через "Авито"
10:42 07.08.2017
Трудинспекция Коми расследует два случая гибели рабочих
10:11 07.08.2017
Розничный рынок Сосногорска и Усть-Вымского района переполнили "Магниты"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

6 августа

В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против которых немцы применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку.


Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в истории как атака мертвецов.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео