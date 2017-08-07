Глава Коми обсудил вопросы безопасности с силовиками
Глава Республики Коми провёл ряд рабочих встреч с руководителями правоохранительных органов региона - начальником Управления федеральной службы безопасности России по Республике Коми Сергеем Демьянишниковым, прокурором Республики Коми Сергеем Бажутовым, министром внутренних дел по Республике Коми Виктором Половниковым.
В ходе встречи поднимались вопросы охраны правопорядка и безопасности граждан, соблюдения и защиты их прав, профилактики преступности, противодействия коррупции и другие значимые темы, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Комиинформ
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