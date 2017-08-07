Рейс Тунис-Сыктывкар задержали на четыре часа

7 августа 2017 года, 15:55 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Пассажиры рейса №1664, летевшего из Туниса в Сыктывкар, прибыли в столицу Коми с опозданием в четыре часа.

Как сообщили "Комиинформу" в аэропорту Сыктывкара 7 августа, Boeing 737 сел в городе вместо 11.30 около 14.00, в 14.46 люди уже выходили из самолета.

По словам пассажиров, рейс задержали на четыре часа, два часа самолет ждали в аэропорту Монастир имени Хабиба Бургибы. Борт прилетел в Тунис с задержкой, в результате не вовремя прошел и технический осмотр судна.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Тунис, Пегас, задержка
  Рубрика: Общество
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