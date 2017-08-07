Месячная аудитория мобильного приложения "Госуслуги" за год увеличилась более, чем в пять раз

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что активная месячная аудитория приложения "Госуслуги" в июле 2017 года составила 3,3 млн человек. Это более, чем в пять раз превышает показатель июля 2016 года. Тогда активная месячная аудитория приложения составляла 629 тыс. человек. Активным считается пользователь, который как минимум один раз в месяц запустил приложение. Так, например, в июле 2016 один активный пользователь открывал приложение в среднем пять раз, а в июле 2017 уже восемь.

В июле 2017 года через мобильное приложение пользователи совершили 26,5 млн запросов на получение государственных услуг и 703 тыс. платежей. По популярности лидируют запросы о судебной задолженности (10 млн), запросы о налоговой задолженности (8,5 млн), запросы о штрафах ГИБДД (7,3 млн). Также пользуются спросом подача заявления на получение водительского удостоверения (49 тыс.), регистрация транспортных средств (47 тыс.), подача заявления на загранпаспорт (44 тыс.) и запись к врачу (33 тыс.).

Приложение "Госуслуги" доступно на сайте m.gosuslugi.ru для всех мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS, Windows Phone и Android. Предусмотрена функция создания кода доступа к приложению для дополнительной защиты данных, а также возможность входа по отпечатку пальца для устройств, поддерживающих эту функцию.

Летом 2016 года мобильное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг получило премию "Золотое приложение–2016" в трех конкурсных номинациях: "Образ жизни", "Продуктивность, сервисы, обучение", "Лучшее приложение бренда". Пользователи высоко оценивают качество приложения – 4,5 из 5 возможных баллов.