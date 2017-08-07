День Кажыма отметили на высокой ноте

7 августа 2017 года, 14:59 | Койгородский
Фото администрации Койгородского района

5 августа в поселке Кажым провели праздничные мероприятия, приуроченные к Дню поселка и 96-летию государственности Коми. По информации администрации Койгородского района, на празднике побывали гости из Койгородка, Койдина, Подзи, Вежью, Сыктывкара и Санкт Петербурга.

Мероприятие началось в "Веселом дворике" с детских конкурсов "Я Барби" (для девочек) и "Я супергерой" (для мальчиков). Затем, самодеятельные артисты поселков Подзь и Вежью порадовали участников праздника концертно-развлекательной программой.

Организаторы провели конкурс "Цветочная поляна". Оригинальным получился конкурс "Мой любимый Кажым", в котором авторы читали стихи про родной поселок.

Мужчины соревновались в оформлении тортов. Не забыли про активный отдых детей, для них был развернут Детский парк развлечений. Здесь же предлагали шашлыки, выпечку и сладости.

На берегу Кажымского водохранилища участников праздника угощали наваристой ухой и ароматным чаем со смородиной.

Упорная борьба проходила на волейбольной площадке, в котором соревновались женские и мужские команды на Кубок главы сельского поселения. В этот день на высоте были игроки команд из местечка "Черемушки". И мужская и женская команды завоевали главный приз турнира.

Ближе к вечеру мероприятия перенеслись в Дом культуры. Торжественным и теплым получился концерт самодеятельных артистов поселка Кажым, с оригинальными ведущими — Фомой и Еремой. На сцене чествовали юбиляров, отличившихся номинантов и участников различных спортивных соревнований районного и республиканского уровней.

Мероприятия завершились праздничным фейерверком и ночной зажигательной дискотекой.

"Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении праздничного мероприятия. Благодаря общим усилиям и несмотря на переменчивую погоду "День поселка Кажым" состоялся и прошел на хорошем уровне. Пользуясь случаем, приглашаю жителей и гостей Койгородского района на "День поселка" в Нижний Турунью, которое состоится с 12 час 11 августа. Основные мероприятия будут проходить в месте отдыха у реки Ныдыб" — поделилась глава Кажыма Ирина Безносикова.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: село, праздник, лето
  Рубрика: Культура
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