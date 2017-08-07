Жители Коми могут помочь собрать детей к учебному году

7 августа 2017 года, 13:01 |
Фото Антона Пархачёва

Сыктывкарская епархия обращается к жителям столицы республики с предложением стать участниками акции "Волшебный портфель" по сбору пожертвований на канцтовары и школьные принадлежности для детей из малоимущих и многодетных семей к новому учебному году.

Как сообщил "Комиинформу" архиепископ Питирим, акцию проводит отдел социального служения Сыктывкарской епархии.

"Сбор канцтоваров и школьных принадлежностей, а также средств на их покупку проводится до 25 августа. Таким образом, мы поможем всем миром детям, сделав им подарок на новый учебный год. Адресаты акции – это ребята из малоимущих и многодетных семей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, необходимы портфели, рюкзаки и мешки для сменной обуви, а также тетради (тонкие и общие), белые и цветные картон и бумага, линейки, ластики, стирательные резинки, ручки, карандаши, краски, в том числе гуашь, пластилин и пр.

Эти товары можно приносить в социальный отдел епархии по адресу: Сыктывкар, ул. Бабушкина, 20 каб. 9 или в лавки своих приходов православных храмов на территории республики.

К самим адресатам – малоимущим и многодетным семьям – епархия обращается с рекомендацией заранее сообщить о себе в храмы или в епархию для своевременного внесения в список нуждающихся в помощи к новому учебному году.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка социального отдела епархии: 4817760082452792 с обязательной пометкой "Волшебный портфель".

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: школа, благотворительность
  Рубрика: Общество
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