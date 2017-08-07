Трудинспекция Коми расследует два случая гибели рабочих
Во время выполнения работы по восстановлению анкерного разрыва на опоре магистрали в Усинском районе Коми погиб рабочий. Происшествие случилось утром 27 июня на предприятии по передаче электрической энергии.
Как сообщает пресс-служба трудинспекции Коми, предварительная причина смерти – поражение электрическим током. Конкретные обстоятельства и причины несчастного случая выясняются. Расследование проводится комиссией под председательством должностного лица Государственной инспекции труда в Коми.
Ночью 22 июля произошел похожий несчастный случай с работником ООО "Ямал Петросервис". Во время выполнения работы при подключении электродвигателя технологической емкости в Печорском районе Коми погиб мужчина.
Предположительно причина смерти – поражение электрическим током.
Как пояснили "Комиинформу" в следственном управлении СУ СКР по Коми, по факту происшествия в Печоре начата проверка. По трагедии в Усинске решается вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела, решение проверит управление и прокуратура.
Юлия Николаева
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