Трудинспекция Коми расследует два случая гибели рабочих

Во время выполнения работы по восстановлению анкерного разрыва на опоре магистрали в Усинском районе Коми погиб рабочий. Происшествие случилось утром 27 июня на предприятии по передаче электрической энергии.

Как сообщает пресс-служба трудинспекции Коми, предварительная причина смерти – поражение электрическим током. Конкретные обстоятельства и причины несчастного случая выясняются. Расследование проводится комиссией под председательством должностного лица Государственной инспекции труда в Коми.

Ночью 22 июля произошел похожий несчастный случай с работником ООО "Ямал Петросервис". Во время выполнения работы при подключении электродвигателя технологической емкости в Печорском районе Коми погиб мужчина.

Предположительно причина смерти – поражение электрическим током.

Как пояснили "Комиинформу" в следственном управлении СУ СКР по Коми, по факту происшествия в Печоре начата проверка. По трагедии в Усинске решается вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела, решение проверит управление и прокуратура.