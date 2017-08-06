С восстановлением храма Архангела Михаила возрождается и жизнь в Шошке

6 августа 2017 года, 10:55 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Восстановление храма Архангела Михаила, одного из старейших в Коми, построенного в середине XIX века, отразилось и на жизни села Шошка Сыктывдинского района. Своими наблюдениями с журналистами поделилась министр национальной политики Коми Елена Ермолина.

"Храм – это, прежде всего, духовный центр каждого населенного пункта. Именно там, где восстанавливаются храмы, жизнь возрождается. Знаково, что в 2015 году мы здесь были на благословении богоугодного дела по восстановлению храма, епископ отслужил службу и благословил благотворителей. И посмотрите, сколько всего хорошего произошло в Шошке за эти два года. Сюда стали возвращаться люди, строиться дома, жизнь стала более наполнена духовно", - отметила Е.Ермолина.

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Она сообщила, что Министерство национальной политики Коми оказывает поддержку, чтобы восстановление храмов продолжалось: ведомство патронирует фонд "Преемственность". Впрочем, храм Архангела Михаила восстанавливался без его поддержки. Это инициировали местные жители до его создания и нашлись благотворители, готовые в этом помочь.

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Министр уверена, что каждый восстановленный храм в республике дает импульс к развитию.

О своих надеждах, связанных с восстановлением храма, журналистам рассказал и настоятель храма, отец Виктор Лыткин.

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"Хотелось бы, чтобы наш храм посещали. Чтобы каждое воскресенье в Шошке был праздничный день. Чтобы люди, как в прошлые времена, нарядно одетые с радостью шли в храм, потому как идут к Господу Богу. И при выходе из храма колокольный звон, народная музыка, балалайки, гармонь, где-то пирожки, шашлычок. Чтобы всем было хорошо и весело, чтобы люди ждали этого дня. И если Господь сподобит меня увидеть это, я буду самым счастливым человеком на Земле", - заявил настоятель храма.

Илья Баканов

  Ключевые слова: храм, возрождение
  Рубрика: Общество
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