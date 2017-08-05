Находка фрагмента колокола из храма Архангела Михаила пошатнула атеистические убеждения ученого Павла Павлова

5 августа 2017 года, 16:20 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Удивительную находку обнаружил на своем участке в селе Шошка Сыктывдинского района историк и археолог Павел Павлов.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института литературы, языка и истории Коми научного центра весной 2015 года на своем участке в Шошке равнял землю и случайно наткнулся на кусок бронзы. Сначала ученый не понял, что это, но решил его сразу не выбрасывать, а очистить. Выяснилось, что это фрагмент колокола.

"Мы не могли представить, что это колокол из этой церкви. Но поскольку мы с супругой историки, то решили изучить изображение. И это оказалось изображение Архангела Михаила. Тогда стало ясно, что это колокол из местной церкви", - рассказал П.Павлов.

Старожилы села вспомнили: когда в 1930-х храм разоряли, колокола сбросили и отвезли на переплавку в Нювчим. Дорога проходила в том месте, где сейчас находится участок Павловых. Видимо, по пути этот кусочек выпал. Найденный фрагмент супруги решили передать храму.

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"Самое главное, что сразу после находки этого фрагмента храм стали реставрировать. Я, человек глубоко атеистический, но после этого мои убеждения резко пошатнулись, и я решил креститься. Согласен, что это какой-то знак свыше. Учитывая, что я еще и археолог, это точно знак Божий", - уверен ученый.

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"Мы, конечно, не настаиваем, но в семейном кругу рассматриваем это как чудо", - добавила его жена Наталья.

Удивительно, но рядом с участком, который выбрали историки, еще оказалась стоянка древнего человека. У себя на огороде ученый нашел каменные орудия, возраст которых – 8-9 тысяч лет.

Илья Баканов

  Ключевые слова: чудо, храм, археология
  Рубрика: Общество
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