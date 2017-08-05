Находка фрагмента колокола из храма Архангела Михаила пошатнула атеистические убеждения ученого Павла Павлова

Удивительную находку обнаружил на своем участке в селе Шошка Сыктывдинского района историк и археолог Павел Павлов.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института литературы, языка и истории Коми научного центра весной 2015 года на своем участке в Шошке равнял землю и случайно наткнулся на кусок бронзы. Сначала ученый не понял, что это, но решил его сразу не выбрасывать, а очистить. Выяснилось, что это фрагмент колокола.

"Мы не могли представить, что это колокол из этой церкви. Но поскольку мы с супругой историки, то решили изучить изображение. И это оказалось изображение Архангела Михаила. Тогда стало ясно, что это колокол из местной церкви", - рассказал П.Павлов.

Старожилы села вспомнили: когда в 1930-х храм разоряли, колокола сбросили и отвезли на переплавку в Нювчим. Дорога проходила в том месте, где сейчас находится участок Павловых. Видимо, по пути этот кусочек выпал. Найденный фрагмент супруги решили передать храму.

"Самое главное, что сразу после находки этого фрагмента храм стали реставрировать. Я, человек глубоко атеистический, но после этого мои убеждения резко пошатнулись, и я решил креститься. Согласен, что это какой-то знак свыше. Учитывая, что я еще и археолог, это точно знак Божий", - уверен ученый.

"Мы, конечно, не настаиваем, но в семейном кругу рассматриваем это как чудо", - добавила его жена Наталья.

Удивительно, но рядом с участком, который выбрали историки, еще оказалась стоянка древнего человека. У себя на огороде ученый нашел каменные орудия, возраст которых – 8-9 тысяч лет.