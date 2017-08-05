Инспекционная проверка аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка подтвердила факт привлечения воспитанников Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната №15 (Республика Коми) к рубке борщевика с нарушениями требований СанПин по привлечению детей к работе с вредными или опасными условиями труда. Предварительные результаты проверки подвели советники Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой по итогам поездки в Республику 2-3 августа.

Инспекционная проверка подтвердила нарушения при привлечении воспитанников интерната в Коми к рубке борщевика. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Проверка была инициирована Анной Кузнецовой после сообщений СМИ о том, что руководство интернатного учреждения направляло воспитанников на хозяйственные работы, связанные с рубкой ядовитого растения борщевика, не обеспечив их необходимыми средствами защиты.

Совместно с представителями республиканского Следственного управления Следственного комитета России и прокуратуры сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка изучили всю необходимую документацию Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната №15, провели беседы с педагогами, воспитателями и учредителями, а также самими воспитанниками, получившими ожоги в результате воздействия борщевика. Всего на момент проверки в учреждении находились 53 воспитанника.

"Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПин. Также установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью", – сообщила Анна Кузнецова по итогам проверки.

Напомним, ранее руководство интерната в СМИ отрицало сам факт привлечения несовершеннолетних к опасным работам.

В настоящее время Следственным комитетом РК возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ, проводятся следственные действия, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего в интернатном учреждении. По результатам будет дана оценка действиям должностных лиц. Оперативная информация о ходе расследования будет направляться в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

Кроме того, в ходе инспекционной поездки советников омбудсмена были проверены и другие детские учреждения Республики Коми, в том числе летние оздоровительные лагеря. В настоящее время материалы проверки анализируются и обобщаются.