Подсудимого по делу о взрыве на шахте "Воркутинская" Сергея Моисеева могут амнистировать

5 августа 2017 года, 16:55 | Воркута
Фото: v2017god.ru

Главный инженер шахты "Воркутинская" Сергей Моисеев, обвиняемый в гибели 19-ти горняков, может попасть под амнистию.

Как пояснили "Комиинформу" в прокуратуре Воркуты, в прениях гособвинитель просил признать С.Моисеева виновным, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и лишением права занимать должности на два года. Но на основании п.1 ч.1 постановления об амнистии от назначенного наказания освободить как участника боевых действий.

Кроме того, если суд удовлетворит гражданские иски пострадавших, С.Моисееву придется выплачивать людям от двух до четрех миллионов рублей на каждого.

Напомним, приговор по делу о взрыве на шахте в 2013 году, где погибли 19 горняков, начнут оглашать 7 августа.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: шахта, суд, приговор, Воркутинская, взрыв
  Рубрика: Право
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