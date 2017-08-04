В Сыктывкаре началась приемка школ к началу нового учебного года

В Сыктывкаре приступила к работе комиссия по приемке образовательных учреждений города.

Первым образовательным учреждением, которое успешно прошло проверку, стала Женская гимназия. Комиссией были проверена готовность учебных классов, технических комнат, санузлов, столовой и медпункта. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, в них соблюдается световой и температурный режимы.

По словам директора школы Валентины Кулимовой, в этом году в гимназии проведен косметический ремонт, который позволил устранить некоторые недочеты, сделать помещения более комфортными для учащихся На эти цели направлено около ста тысяч рублей.

"Мы выполнили практически все запланированные мероприятия по подготовке к новому учебному году: проверили работу технологического оборудования, провели испытания системы водоснабжения и тепловых сетей, установили новую моечную в кухне и дверь запасного выхода. Постепенно заменяем все лампы на светодиодные. Стремимся сделать каждый класс светлым, теплым и уютным для девочек", - поделилась директор образовательного учреждения.

Как рассказала заместитель начальника городского управления образования Наталья Котелина, во всех школах города идут косметические ремонты. В более чем двух десятках школ города помимо этого проведен текущий ремонт по необходимости: где-то отремонтированы кровли и пищеблоки, где-то заменены окна. По её словам, администрация Сыктывкара ежегодно ведет системную работу по подготовке школ, поэтому в городе нет образовательных учреждений, чье состояние оценивается как критическое.

До 18 августа комиссия должна принять все школы города, чтобы уже первого сентября более 29 тысяч учащихся приступили к образовательному процессу, сообщает пресс-служба мэрии.