Продолжается прием работ на Первый международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

4 августа 2017 года, 17:36 |

I Международный фотоконкурс "Русская цивилизация", который проводит Федеральное агентство по делам национальностей, стартовал 17 июля.

"Русская цивилизация – это взаимопереплетение культур многонационального народа, говорящего и думающего на русском языке. Это уникальный феномен глобального масштаба, увидеть и передать который поможет ваше мастерство", - обратился ко всем участникам руководитель Федерального агентства по делам национальностей, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

Работы принимаются до 2 сентября 2017 года. Фотографии могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья. Оценивать работы будет жюри, в состав которого вошли художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф, классик российской пленочной фотографии Антон Ланге, ведущий программы "Россия, любовь моя!" на телеканале "Культура" Пьер Броше и другие.

По итогам голосования жюри и народного голосования будут определены победители. Церемония награждения состоится в конце сентября 2017 года в Москве. Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.

Комиинформ

  Ключевые слова: фото, конкурс
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:00 04.08.2017
Семье пропавшего в Ижемском районе рыбака нужна помощь
18:23 03.08.2017
Первые выходные августа будут дождливыми
18:17 03.08.2017
Сыктывкар готовится к выставке достижений народного хозяйства Республики Коми


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

2 августа

В этот день в 1572 году русске войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско (битва при Молодях).



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео