Продолжается прием работ на Первый международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

I Международный фотоконкурс "Русская цивилизация", который проводит Федеральное агентство по делам национальностей, стартовал 17 июля.

"Русская цивилизация – это взаимопереплетение культур многонационального народа, говорящего и думающего на русском языке. Это уникальный феномен глобального масштаба, увидеть и передать который поможет ваше мастерство", - обратился ко всем участникам руководитель Федерального агентства по делам национальностей, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

Работы принимаются до 2 сентября 2017 года. Фотографии могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья. Оценивать работы будет жюри, в состав которого вошли художник-модельер и литератор Екатерина Рождественская, актриса Ирина Безрукова, популярный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов, фотограф, классик российской пленочной фотографии Антон Ланге, ведущий программы "Россия, любовь моя!" на телеканале "Культура" Пьер Броше и другие.

По итогам голосования жюри и народного голосования будут определены победители. Церемония награждения состоится в конце сентября 2017 года в Москве. Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.