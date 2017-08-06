В Большой Пыссе отметят День Мезени

12 августа в селе Большая Пысса Удорского района состоится праздник День Мезени. Его организаторы, фонд "Серебряная тайга", в формате летнего фестиваля хотят познакомить местное население и гостей района со своим проектом "Модельная река Мезень".

Направлен он на восстановление рыбных ресурсов реки. Как рассказала "Комиинформу" заместитель директора "Серебряной тайги" Валентина Семяшкина, экологи работают и с местным бизнесом, и с населением. Но пропаганда бережного отношения к природным ресурсам в таком формате пройдет впервые.

Праздник состоится на берегу Мезени на протяжении всего дня, начиная с 11 часов. В программе - множество викторин. Например, "Что? Где? Когда" с вопросами по экологии и истории родного края, интеллектуальный эко-баттл "От истока до устья", экомарафон, на котором гости на площадках праздника будут отвечать на вопросы и за правильные ответы получать жетоны. Победит тот, кто по итогам дня соберет наибольшее количество.

Для детей и взрослых устроят веселые мастер-классы. Со своим районом участников праздника познакомят гости из Лешуконья Архангельской области. Пройдет выставка картин уроженца Латьюги Ивана Павлова. Своими голосами на Дне Мезени порадует Вожгорский народный хор и художественные коллективы Удорского района.

Для тех, кому интересна жизнь рыбного населения Мезени, прочитают лекцию по ихтиологии. Также гостей праздника ждет дегустация ухи по старинным мезенским рецептам.