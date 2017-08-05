Сыктывкарец Никита Киселев стал серебряным призером Всероссийского фестиваля "Таланты и поклонники"

В Ростове-на-Дону состоялся финал Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники". Более 120 конкурсантов из 24 субъектов Российской Федерации представили на суд жюри свое мастерство в четырех номинациях: театральное, вокальное и хореографическое искусство, авторская или бардовская песня.

Прочитанное Никитой пронзительное стихотворение "Посвящение юбилею МЧС", о работе сотрудников спасательного ведомства, не оставило равнодушным никого из жюри и присутствовавших в зале зрителей. Сам мальчик признаётся, что тема службы в спасательном ведомстве страны ему очень близка, так как его отец является сотрудником Главного управления МЧС России по Республике Коми.

По итогам конкурса в номинации "театральное искусство (стихотворение)" жюри присудило Никите Киселеву почетное второе место.

Напомним, ранее Никита Киселев стал победителем регионального этапа фестиваля, что дало ему право представлять Республику Коми и весь Северо-Западный регион на Всероссийском уровне, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.