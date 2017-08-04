Активисты ОНФ в Коми обсудили проблему задержки строительства мусорных полигонов в Корткеросском районе

Активисты проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" в Коми обсудили проблему длительной задержки строительства полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в селах Корткерос и Сторожевск Корткеросского района, которые по плану должны были заработать в 2016 г. На основании запроса ОНФ прокуратура района провела дополнительную проверку, подтвердив нарушения, при этом администрация муниципалитета взяла на себя обязательства по исправлению ситуации – первый полигон чиновники пообещали запустить к концу сентября 2017 г.

В прокуратуре Корткеросского района сообщили о результатах проведенной на основании обращения ОНФ проверке. Общественники обратили внимание на то, что в муниципалитете под открытым небом простаивает закупленная для работы на свалках техника. В ведомстве факты подтвердили.

Напомним, в феврале 2017 г. активисты Народного фронта в Коми внесли простаивающую технику в Корткеросском районе в реестр "золотых консервов" ОНФ – в список попадают объекты и техника, построенные или закупленные на бюджетные деньги, но простаивающие или использующиеся не по назначению. В муниципалитете закупили машины для вывоза мусора на сумму порядка 84 млн руб.

В прокуратуре со ссылкой на администрацию района проинформировали, что часть техники не эксплуатируется по причине отсутствия действующего полигона в селе Сторожевск, другая часть техники использовалась в зимнее время для нужд бюджетных учреждений. В муниципалитете пояснили, что с началом работы полигона ТКО вся техника будет использоваться по прямому назначению.

Районная администрация представила план действий, по которому ввод в строй полигона ТКО в Сторожевске запланирован на 30 сентября 2017 г. Кроме того, там сообщили, что для строительства полигона ТКО в селе Корткерос решением совета муниципального района от 14 июля 2017 г. выделены денежные средства в размере 441 тыс. руб.

Активисты ОНФ в Коми проведут рейд в начале октября 2017 г. с целью проверить выполнение обязательства по вводу в строй полигона ТКО в Сторожевске. Однако, по мнению общественников, этого полигона недостаточно: срок строительства межпоселенческого полигона в Корткеросе остается неизвестен. Общественники напомнили, что по причине недостроенных полигонов простаивают переполненные мусором четыре площадки временного хранения отходов в районе – в селе Богородск, поселке Аджером и две в селе Мордино.

"Активисты ОНФ будут добиваться решения вопроса по полигонам, в том числе через прокуратуру. Отметим пассивность местных властей в целом по уборке мусора: на карте свалок проекта Народного фронта "Генеральная уборка" жители района пока отметили пять свалок, две ликвидированы, но убрали мусор сами общественники. На главной странице сайта района есть прямая ссылка на проект ОНФ "Генеральная уборка", но, видимо, местные власти пока слабо с этим работают", – прокомментировала член регионального штаба ОНФ Елена Шумилова. Она добавила, что общественники понимают проблему утилизации свалок при недостроенных полигонах в районе, поэтому вопрос и требует безотлагательного решения.

В целом в Коми на карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" жители отметили порядка 140 несанкционированных свалок, 30 из них ликвидированы, сообщает пресс-служба движения в Коми.