Семье пропавшего в Ижемском районе рыбака нужна помощь

Семья пропавшего в Ижемском районе Александра Канева собирает средства на постройку нового дома. Без главного кормильца остались супруга и четверо детей, которые сейчас проживают в доме, признанном аварийным.

Как рассказала "Комиинформу" Афат Канева, жена А.Канева, они хотели бы построить хотя бы небольшой одноэтажный дом, ведь строительство обойдется дешевле, чем покупка готового жилья. Они стоят в очереди по переселению из ветхого и аварийного жилья, но жилплощадь им готовы предоставить только через три года

Реквизиты для перечисления средств:

Номер карты: 4276 8280 1116 1653

Номер счета: 42307810328000920791

Канева Афат Нураддиновна

Карта привязана к номеру 89048609407

Напомним, троюродные братья, 27-летний житель Няшабожа Игорь Николаев и 34-летний Александр Канев, проживающий в Выльгорте, отправились на реку в районе деревни Диюр. Последний раз они выходили на связь 9 июня. Мужчин искали даже с помощью малой авиации из Нарьян-Мара, но пока безрезультатно.