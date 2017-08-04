Семье пропавшего в Ижемском районе рыбака нужна помощь

4 августа 2017 года, 13:34 |

Семья пропавшего в Ижемском районе Александра Канева собирает средства на постройку нового дома. Без главного кормильца остались супруга и четверо детей, которые сейчас проживают в доме, признанном аварийным.

Как рассказала "Комиинформу" Афат Канева, жена А.Канева, они хотели бы построить хотя бы небольшой одноэтажный дом, ведь строительство обойдется дешевле, чем покупка готового жилья. Они стоят в очереди по переселению из ветхого и аварийного жилья, но жилплощадь им готовы предоставить только через три года

Реквизиты для перечисления средств:

Номер карты: 4276 8280 1116 1653

Номер счета: 42307810328000920791

Канева Афат Нураддиновна

Карта привязана к номеру 89048609407

Напомним, троюродные братья, 27-летний житель Няшабожа Игорь Николаев и 34-летний Александр Канев, проживающий в Выльгорте, отправились на реку в районе деревни Диюр. Последний раз они выходили на связь 9 июня. Мужчин искали даже с помощью малой авиации из Нарьян-Мара, но пока безрезультатно.

Илья Баканов

  Ключевые слова: помощь, благотворительность, аварийное жилье
  Рубрика: Общество
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