Водители-напарники стали фигурантами уголовного дела, "раздев" автомобиль коллеги с другого предприятия
Заместитель прокурора г. Сыктывкара утвердил обвинительное заключение в отношении двоих местных жителей. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере).
По версии следствия, зимой 2017 г. двое молодых людей, являясь водителями-напарниками автомобиля-лесовоза, принадлежащего крупной организации Сыктывкара, попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого служебный автомобиль был поврежден. Зная, что на территории соседней базы припаркованы автомобили аналогичной марки, напарники ночью проникли туда через лаз в заборе и демонтировали с грузового автомобиля "Мерседес Бенц" необходимые для замены детали, вынесли на родную базу и спрятали. Хищение зафиксировала камера видеонаблюдения, а прибывшая в составе оперативной группы служебная собака вывела сотрудников полиции прямо к автомобилю злоумышленников.
В ходе следствия сообщники вину признали, а похищенное имущество стоимостью около 300 тыс. рублей вернули его владельцу.
Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Комиинформ
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