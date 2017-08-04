Водители-напарники стали фигурантами уголовного дела, "раздев" автомобиль коллеги с другого предприятия

4 августа 2017 года, 9:50 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Заместитель прокурора г. Сыктывкара утвердил обвинительное заключение в отношении двоих местных жителей. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере).

По версии следствия, зимой 2017 г. двое молодых людей, являясь водителями-напарниками автомобиля-лесовоза, принадлежащего крупной организации Сыктывкара, попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого служебный автомобиль был поврежден. Зная, что на территории соседней базы припаркованы автомобили аналогичной марки, напарники ночью проникли туда через лаз в заборе и демонтировали с грузового автомобиля "Мерседес Бенц" необходимые для замены детали, вынесли на родную базу и спрятали. Хищение зафиксировала камера видеонаблюдения, а прибывшая в составе оперативной группы служебная собака вывела сотрудников полиции прямо к автомобилю злоумышленников.

В ходе следствия сообщники вину признали, а похищенное имущество стоимостью около 300 тыс. рублей вернули его владельцу.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: кража, машина, ремонт, камера
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:00 04.08.2017
В поезде Воркута-Москва у пассажира изъяли самодельное оружие
16:37 03.08.2017
Александр Протопопов лишился звания генерал-лейтенанта
13:20 02.08.2017
Роспотребнадзор предостерегает жителей Коми от заключения сомнительных договоров с поставщиками дорогостоящей косметики


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

2 августа

В этот день в 1572 году русске войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина разбили татарское войско (битва при Молодях).



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео