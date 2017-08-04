В Югыд ва задержали браконьера

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с работниками федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Югыд Ва" провела проверку соблюдения законодательства о режиме особой охраны территории нацпарка. В ходе рейда выявлен факт незаконного лова рыбы в реке Большая Сыня.

При авиапатрулировании в районе местечка "Верхние ворота" на правом берегу Большой Сыни была обнаружена лодка. После приземления вертолета участники рейда также обнаружили рыбака и его добычу – 49 хариусов, складированных в 60-литровую пластиковую бочку.

На территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, в том числе любительская и спортивная рыбалка. С учетом характера действий рыбака Печорская природоохранная межрайонная прокуратура направила материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

Проведение процессуальной проверки находится на контроле природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

*** "Югыд ва" является самым большим национальным парком в России и в Европе. Его площадь составляет 18941,33 км². В 1995 году вместе с Печоро-Илычским заповедником парк был включен в Список Всемирного наследия Юнеско в составе объекта "Девственные леса Коми".