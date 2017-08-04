В поезде Воркута-Москва у пассажира изъяли самодельное оружие

4 августа 2017 года, 9:12 |
Фото banana.by

Пассажиры поезда Воркута-Москва стали свидетелями того, как полиция обнаружила в сумке 46-летнего мужчины оружие.

Происшествие произошло 3 августа. По информации пресс-службы транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу, устройство мужчина изготовил кустарным способом для стрельбы мелкокалиберными патронами.

В результате баллистического исследования установлено, что изъятый предмет является короткоствольным, гладкоствольным, стреляющим устройством калибра 5,6 мм. и относится к огнестрельному оружию. Сотрудники Котласского линейного отдела МВД России на транспорте выяснили, что 46-летний токарь из Тверской области, работающий в одной из строительных компаний, самостоятельно изготовил на рабочем месте устройство и планировал использовать его для стрельбы по птицам.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение, перевозка или ношение оружия" и по ч. 1 ст. 223 УК РФ "Незаконные изготовление огнестрельного оружия".

В связи с происшествием сотрудники транспортной полиции напоминают, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства освобождается от уголовной ответственности.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: токарь, полиция, поезд, пассажир, оружие
  Рубрика: Происшествия
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