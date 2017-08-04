Первые выходные августа будут дождливыми
Начало августа ознаменовалось первыми заморозками до -2С в Заполярье, местами сильными дождями на юге: в Удорском районе за сутки осадков выпало 80% от месячной нормы, в районе г. Сыктывкар за 3 часа — 40%.
Но если угроза заморозков миновала, то дождливая погода сохранится.
Как сообщает ЦГМС по Коми, в пятницу территория будет находиться под влиянием циклона. Повсеместно пройдут дожди, в отдельных центральных и восточных районах сильные, на юге не исключены грозы.
В выходные дни центр циклона сместится за Урал, но в поле пониженного атмосферного давления еще пройдут дожди, наиболее интенсивные и с грозами — на юге.
При этом температурный фон будет близким к климатической норме: по ночам ожидается 4...9С, в дневные часы 14...19С, на крайнем юге теплее, 8...13С ночью и до 22С —днем.
Комиинформ
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