Первые выходные августа будут дождливыми

4 августа 2017 года, 5:19 |
Фото Антона Пархачёва

Начало августа ознаменовалось первыми заморозками до -2С в Заполярье, местами сильными дождями на юге: в Удорском районе за сутки осадков выпало 80% от месячной нормы, в районе г. Сыктывкар за 3 часа — 40%.

Но если угроза заморозков миновала, то дождливая погода сохранится.

Как сообщает ЦГМС по Коми, в пятницу территория будет находиться под влиянием циклона. Повсеместно пройдут дожди, в отдельных центральных и восточных районах сильные, на юге не исключены грозы.

В выходные дни центр циклона сместится за Урал, но в поле пониженного атмосферного давления еще пройдут дожди, наиболее интенсивные и с грозами — на юге.

При этом температурный фон будет близким к климатической норме: по ночам ожидается 4...9С, в дневные часы 14...19С, на крайнем юге теплее, 8...13С ночью и до 22С —днем.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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