Глава Коми: "Фестивали, подобные "Сену" в Гришеставе, надо продвигать по всей России"

3 августа 2017 года, 18:10 | Троицко-Печорский
Фото Ярославы Пархачёвой

Глава Коми посетил площадку арт-фестиваля "Сено" в деревне Гришестав Троицко-Печорского района, который проходил в конце июля.

В этом году фестиваль проходил во второй раз и собрал более трех тысяч участников. Гости размещались в палаточном городке на берегу реки в деревне со 158-летней историей.

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Как рассказали главе республики организаторы фестиваля, в этом году на "Сено" приезжали гости не только со всей республики, но и других регионов страны и даже из Соединенных Штатов Америки.

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В Гришеставе намерены развивать внутренний туризм. По словам спасателя Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда и волонтера общественной организации "Мыёлдинса томлун" Александра Пыстина, уже разработан 12-часовой маршрут на байдарках, правда, прока еще не опробован.

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Прокатиться на моторной лодке сегодня решили глава региона Сергей Гапликов и руководитель администрации главы Михаил Порядин.

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После лодочной прогулки гости из столицы Коми осмотрели арт-объекты из сена, созданные для фестиваля командами из района, Печоры и Сыктывкара. Сергей Гапликов подчеркнул, что о подобных культурных событиях в республике нужно рассказывать как можно больше, грамотнее продвигать их, чтобы в Коми приезжало как можно больше туристов со всей страны.

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Организаторы арт-фестиваля решили проводить его раз в два года и пригласили главу и всех жителей республики на "Сено-2019".

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: сено, туризм, фестиваль, молодежь
  Рубрика: Общество
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