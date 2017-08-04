Сотрудники Коми республиканской больницы получили доступ к государственным услугам онлайн

Специалисты республиканского Центра информационных технологий провели обучение пользованию порталом "Госуслуги" для сотрудников Коми республиканской больницы.

Все желающие сотрудники получили подтвержденную учетную запись на портале, что обеспечивает их доступ к государственным и муниципальным услугам в электронной форме. Также пользователи, имеющие неподтвержденную запись на портале, смогли ее подтвердить, получив полный доступ к государственным услугам онлайн.

"В последнее время все больше жителей республики отдают предпочтение получению государственных и муниципальных услуг в удобной электронной форме по интернету, и сотрудники медицинских организаций не исключение. Отрадно, что на портале госуслуг уже сейчас есть определенные модули электронной медицины - это запись на прием к врачу онлайн. И такими возможностями уже сейчас активно пользуются. Это важнейшее направление работы, которое обеспечит комфорт пациентам, и уменьшит дистанцию между пациентами и медицинской организацией", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

На мероприятии представители ЦИТ ответили на все интересующие вопросы сотрудников, а также презентовали слушателям возможности портала "Госуслуги".

Мероприятия по выездной регистрации на портале госуслуг будут продолжены и в других учреждениях здравоохранения региона.