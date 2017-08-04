Сотрудники Коми республиканской больницы получили доступ к государственным услугам онлайн

4 августа 2017 года, 7:44 | Сыктывкар
Фото пресс-службы ЦИТ

Специалисты республиканского Центра информационных технологий провели обучение пользованию порталом "Госуслуги" для сотрудников Коми республиканской больницы.

Все желающие сотрудники получили подтвержденную учетную запись на портале, что обеспечивает их доступ к государственным и муниципальным услугам в электронной форме. Также пользователи, имеющие неподтвержденную запись на портале, смогли ее подтвердить, получив полный доступ к государственным услугам онлайн.

"В последнее время все больше жителей республики отдают предпочтение получению государственных и муниципальных услуг в удобной электронной форме по интернету, и сотрудники медицинских организаций не исключение. Отрадно, что на портале госуслуг уже сейчас есть определенные модули электронной медицины - это запись на прием к врачу онлайн. И такими возможностями уже сейчас активно пользуются. Это важнейшее направление работы, которое обеспечит комфорт пациентам, и уменьшит дистанцию между пациентами и медицинской организацией", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

На мероприятии представители ЦИТ ответили на все интересующие вопросы сотрудников, а также презентовали слушателям возможности портала "Госуслуги".

Мероприятия по выездной регистрации на портале госуслуг будут продолжены и в других учреждениях здравоохранения региона.

Комиинформ

  Ключевые слова: госуслуги
  Рубрика: Общество
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